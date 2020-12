Nieuwe spoorlijn door station Mechelen klaar voor gebruik: op termijn meer treinen naar Brussel en luchthaven

Over exact een week rijden de eerste treinen over de nieuwe spoorbypass in Mechelen. Het gaat om twee nieuwe sporen op de belangrijke lijn Antwerpen - Mechelen - Brussel. Het project kadert in de vernieuwing van het station in Mechelen. “In eerste instantie dienen de sporen om de capaciteit die we nu hebben te behouden, terwijl de NMBS voortwerkt aan het station in Mechelen. Als die werken klaar zijn, kunnen er meer treinen ingezet worden”, klinkt het bij spoorwegbeheerder Infrabel.