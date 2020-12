In Polen zijn er veel vragen over de onafhankelijkheid van de rechters. Onlangs werd de immuniteit van de rechter Igor Tuleya ingetrokken nadat hij een vonnis had geveld dat kritisch was voor de conservatieve regeringspartij PIS, Recht en Rechtvaardigheid. Jan Balliauw ontmoette de geschorste rechter in Warschau. Zijn reportage kan je hierboven bekijken.