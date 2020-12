Strooizout op onze wegen komt uit Caraïben, Brazilië en Australië: "Het wordt met grote zeeschepen aangevoerd"

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om de gemeentewegen en fietspaden ijsvrij te houden. Ze kopen het strooizout op bij een leverancier en bewaren het in gemeentelijke loodsen. Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor alle gewestwegen en autosnelwegen. Zij bewaren het zout in grote loodsen verspreid over de provincies. Een districtverantwoordelijke beslist of de strooiploegen moeten uitrukken. In eerste instantie wordt preventief gestrooid maar soms is het ook onmiddellijk nodig wanneer er bijvoorbeeld hevige sneeuwval is.