Oostende investeert komende jaren miljoenen in politie: "Van extra agenten tot bodycams"

De stad Oostende wil dat de agenten tegen volgende zomer bodycams hebben. "Onze mensen staan onder extreem grote druk op dat vlak", zegt korpschef Philip Caestecker. "Tegen de tijd dat onze agenten ter plaatse zijn, staan er al minstens 5 mensen te filmen. Die filmpjes worden dan verspreid of bewerkt, waardoor mensen geen correct beeld krijgen van de interventie. Met de bodycams willen we de interventies duidelijk in beeld brengen, zodat we achteraf het correcte en volledige verhaal kunnen brengen."