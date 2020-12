Parket Antwerpen: "Volgende week verschijnen overtreders van lockdownfeestjes voor de rechter"

De tijd dat je enkel een GAS-boetes riskeerde is voorbij. "Bij de start van de tweede lockdown hebben we voor een andere aanpak gekozen. We hebben ook heel duidelijk aangekondigd dat die lockdownfeesten veel strenger bestraft zullen worden. We hebben nu gekozen om daarvoor onmiddellijk te dagvaarden voor de politierechtbank en dat maakt dat je daar dus ook strengere straffen kan krijgen."

De straffen voor de rechter zullen voor elke overtreder anders zijn. "We kunnen per persoon aparte straffen eisen", zegt Aerts. "Hoe hoog die zullen zijn, is nog niet duidelijk, maar het spreekt voor zich dat organisatoren die bewust in deze tijden zulke feesten inrichten, mogelijk strenger gestraft zullen worden."

Het parket hoopt dat de eerst themazittingen volgende week een waarschuwend effect zullen hebben met het oog op de eindejaarsfeesten: "Misschien zullen sommige mensen nu wel de klik maken, dat ze er niet zomaar ongestraft mee weg kunnen komen in deze periode. Het is voor iedereen moeilijk, we moeten allemaal ons best doen", besluit Aerts op Radio 2 Antwerpen.