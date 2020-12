Podcast: "Amerika, een republiek van leugens?"

Amerika lijkt een chronisch leugenland. In de grondwet wordt al 250 jaar opgeschept over gelijkheid voor iedereen. Terwijl de slavernij, en daarna de discriminatie van zwarten, nog altijd niet helemaal verdwenen is. Thanksgiving is het dankfeest dat werd gehouden omdat Indianen de eerste pioniers hielpen overleven. Vervolgens werden ze vriendelijk bedankt met net geen uitroeiing. De Amerikaanse geschiedenis is één lange weg bezaaid en geplaveid met leugens.

Trumps controverse over de verkiezingsuitslag lijkt een voorbedacht plan, het werd gefabriceerd in de hoofden en de verbeelding van een bange verliezer. Het was eigenlijk een geplande strategie. De triomf van de verschroeide aarde. In dat opzicht wekte het plan van Trump geen verwondering. Deze man was altijd heel voorspelbaar in zijn onvoorspelbaarheid. Luister mee naar deze podcast. 70 minuten Amerikaanse geschiedenis, van nu en vroeger, en hoe het zover is kunnen komen.