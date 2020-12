Politie legt meerdere lockdownfeestjes stil in Brugge, studenten van Europacollege lopen alweer tegen de lamp

De politie in Brugge moest afgelopen weekend maar liefst 4 lockdownfeestjes stilleggen. Het ging onder meer om een sinterklaasfeestje waarop 16 studenten van het Europacollege aanwezig waren, zonder mondmasker en te dicht bij elkaar. Op zaterdag is er ook een feestje stilgelegd in het centrum van Brugge, waarop 4 mensen samen waren en in Zeebrugge was een privéfeestje aan de gang met 8 mensen. Voor een aantal mensen die een pv kregen, was het niet de eerste keer dat ze tegen de lamp liepen.