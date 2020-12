Politie legt seksfeestje stil in Paal bij Beringen: 10 personen beboet

De politie kreeg rond half tien 's avonds melding van een illegaal feestje. Rond de betreffende woning stonden verschillende wagens en de agenten hadden al snel in de gaten dat het om een seksfeestje ging. De politie zag door het raam van de woning verschillende mannen en vrouwen schaars gekleed rondlopen. De bewoners deden de deur in eerste instantie niet open maar toen de brandweer werd opgeroepen om de deur te openen, werd de politie toch binnen gelaten. Enkele aanwezigen probeerden zich nog te verstoppen in de kelder of in een kast. In totaal kregen tien personen een boete voor overtreding van de samenscholing. Eén vrouw werd even bestuurlijk aangehouden omdat ze alle medewerking weigerde.