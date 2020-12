Politie regio Voorkempen voortaan te vinden op Instagram: “Hopen zo de aandacht van jongeren te trekken”

Sinds vandaag is de politie van de regio Voorkempen te volgen via Instagram. Dat is een populaire app op je smartphone waarmee je foto’s of video’s kan delen met mensen die je pagina volgen. Een hip gebaar van de Kempense agenten. “We willen via dit kanaal vooral jongeren bereiken en dan vooral zij die de coronamaatregelen niet kennen of negeren”, zegt Greet Wouters van politiezone Voorkempen.