Raad van State heeft kritiek op herwerkte effectentaks

Het advies van de Raad van State over de nieuwe taks is milder, maar toch zijn er nog twee belangrijke knelpunten. Zo is de minimumdrempel van 1 miljoen euro niet voldoende beargumenteerd. De raad zegt dat een drempel van 1 miljoen euro niet noodzakelijk strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, maar dat moet dan goed worden onderbouwd.