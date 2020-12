Terugkeer uit rode zone? Quarantaine én test weer verplicht vanaf 18 december, "en dat gaan we controleren"

En wat met de controles op het invullen van het formulier? Kan je niet gewoon ons land weer binnen zonder dat je dat hebt ingevuld? "We zijn aan het bekijken hoe we er tegen 18 december voor kunnen zorgen dat het niet meer zo makkelijk is om de grens over te glippen. Er zijn besprekingen over de grenscontroles, de luchthavens en de havens."