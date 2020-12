Roeselare is op zoek naar 1.000 vrijwilligers die eenzaamheid willen bestrijden: "1.000 keer oltegoare"

Roeselare is op zoek naar 1.000 vrijwilligers die samen de strijd tegen eenzaamheid willen aangaan. Dat staat in het plan "Vooruit met Roeselare in 2021". "Dat moet sowieso het jaar van veerkracht, zorg en zuurstof zijn", zegt het stadsbestuur. "Want de coronacrisis heeft er bij veel mensen zwaar ingehakt."