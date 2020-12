Standbeelden Leuven krijgen (voetbal)sjaal om goede doelen in kijker te zetten

Geen Warmste Week die hen dit jaar ondersteunt. En dus moeten goede doelen zelf op zoek naar geld. ‘Samen Altijd Warmer’ doet dat met een opvallende campagne. Want maar liefst 44 standbeelden in Leuven en omliggende kregen gisteren een warme sjaal aan. Daarmee geven ze het startschot van hun initiatief om geld in te zamelen voor 80 verenigingen. Organisator Luc Deneffe: “Het gaat om verenigingen die omwille van de coronapandemie meer dan ooit nood hebben aan financiële ondersteuning om hun werking te kunnen verderzetten. Klassieke inzamelacties zoals spaghettifeesten kunnen momenteel niet georganiseerd worden. Daardoor komen kleine verenigingen die dicht bij de mensen staan, in gevaar.”