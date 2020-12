Rian stopte met studeren door corona: "Ik moest kiezen voor mijn mentale gezondheid"

Ook Rian Snoeks, eerstejaarsstudent Taal- en Letterkunde aan de KU Leuven, heeft beslist om te stoppen met zijn studies. "Op kot zit je voortdurend tussen vier muren. Je komt nergens waar je niet moet zijn, want dat mag niet en het is niet veilig. Op de duur werd het mentaal zo zwaar en slopend dat ik nergens meer zin in had. Toen heb ik beslist om te stoppen. Niet omdat ik de studie niet leuk vond, maar omdat ik niet met mijn gezondheid wou spelen. Stoppen, op adem komen en mezelf terug vinden, dat was nodig. Als ik nog een maand was doorgegaan, was ik compleet ingestort. Dat had ik er niet voor over", zegt hij.