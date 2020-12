Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen dient strafklacht in tegen Twitter na weigering om naaktbeelden te verwijderen 

Daarnaast stelde het IVGM vast dat de procedures bij Twitter problematisch zijn, klinkt het. "Twitter verwijdert de beelden soms pas maanden na de aanvraag. Aan het slachtoffer wordt gevraagd om persoonlijke informatie te geven. Hiermee ontmoedigt Twitter de snelle verwijdering van deze beelden."



"We nemen deze stap niet lichtzinnig", zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. Het IVGM streeft naar een goede samenwerking met sociale media, maar zal naar eigen zeggen "niet nalaten juridische stappen te ondernemen wanneer slachtoffers in de kou blijven staan". "In de eerste plaats richten we ons tegen personen die beelden verspreiden. Maar sociale media moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen en slachtoffers niet afschrikken. En dat is exact wat Twitter doet", aldus Stevens.