Eerste afspraakje eindigt op de spoed na aanrijding op zebrapad in Kortrijk: "Het was een speciale date"

Donderdag spraken Loic en Yasna voor het eerst af nadat ze elkaar hadden leren via de datingapp Tinder. Ze aten samen iets bij hem thuis, daarna begeleidde hij haar naar de bushalte in Kortrijk. Toen ze de straat overstaken op het zebrapad zag Loic plots een auto opduiken. Hij riep nog naar Yasna dat ze moest opletten, maar ze werd opgeschept. De automobilist van 69 had hen niet gezien in het donker. Yasna vloog zo'n 2 meter de lucht in en kwam 4 meter verder op de straat terecht. Loic, die zelf zwembadredder is, zorgde voor de eerste hulp en belde de ziekenwagen.

Loic week niet van haar zijde en ging mee met de ambulance naar de spoed in Kortrijk, in zijn short en op slippers. Uiteindelijk bleken de verwondingen mee te vallen. Yasna brak haar neus en heeft heel wat kneuzingen, maar ondertussen kon ze het ziekenhuis al verlaten.

Of hij gevoelens heeft voor haar? "Daar zal ik zeer kalm in blijven, dat is voor later. Het is een tof meisje en een zeer speciale date, maar we zien wel", zegt Loic vanmorgen in "Start je dag" op Radio 2 West-Vlaanderen. "We laten het onderzoek over aan de politie, maar volgens mij is de automobilist in de fout gegaan. We hebben al lachend gezegd dat we met de schadevergoeding die Yasna kan krijgen samen op reis zullen gaan."