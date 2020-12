Twee jaar na de dood van Sanda Dia: "We wachten nog altijd op de waarheid en op gerechtigheid"

Exact twee jaar na het overlijden van de student uit Edegem, kunnen zijn vrienden zijn dood nog niet plaatsen. “We kunnen het geen plaats geven, omdat we de volledige waarheid nog niet kennen over wat er zich precies dat weekend heeft afgespeeld”, zegt Lucas Serrien, één van zijn vrienden.

“Het is extra pijnlijk, omdat we na twee jaar nog altijd geen stap verder zijn”, vertelt Serrien. Hij verwijst daarmee naar het gerechtelijk proces dat nog niet is gevoerd. Twee maanden geleden werd beslist om nog een bijkomend onderzoek te voeren en daardoor loopt de zaak vertraging op. “Het is hard dat er nog altijd geen gerechtigheid is."