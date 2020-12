Ultrawandelaar uit Erpe-Mere verbreekt wereldrecord: "Al 10.000 kilometer gewandeld dit jaar"

"Ik probeer elke dag te wandelen maar ik werk ook dus ik moet dat goed plannen. Op maandag, dinsdag en vrijdag kan ik maar 15 kilometer wandelen. Woensdag en donderdag heb ik meer tijd en doe ik al wat langere afstanden en in het weekend doe ik zeker 2 ultramarathons, dat zijn wandelingen van meer dan 42 kilometer." Bassleer versleet intussen al 7 paar wandelschoenen. "Om de 1.500 kilometer had ik nieuwe schoenen nodig, dan begon ik last te ondervinden aan mijn knieën."