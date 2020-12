Ook privésector biedt studenten gratis psychologische hulp aan in coronatijd

Het begon met een enquête begin vorige maand bij de Gentse studenten die een kot bij Upkot huren. Daar is de studentenhuisvester de grootste private aanbieder van studentenkoten. Uit de enquête bleek dat studenten zichzelf slechts een 5,6 op 10 geven voor hun mentale veerkracht. Ruim 6 op de 10 ervaren extra stress door de coronamaatregelen en 7 op de 10 missen het contact met vrienden. Oprichtster van Upkot Nele Van Damme: "Het gaat vooral over werkdruk door het werk op school, heel veel stress en faalangst, de studenten voelen zich niet gehoord, er is eenzaamheid. Maar er is ook wel een serieus aantal dat met problemen kampt thuis en dat zijn allemaal zaken waarmee ze niet direct bij iemand terechtkunnen."