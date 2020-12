Van "idk" tot "kaas": dit zijn de kanshebbers voor het Kinder- en Tienerwoord van het Jaar

De shortlist van het tiende Kinderwoord van het jaar werd zonet bekendgemaakt in Karrewiet, het jeugdjournaal van Ketnet. Je kan vanaf nu stemmen op je favoriet.

1. rip: over en uit, ziet er niet goed uit, dood.

"De leerkracht is ziek vandaag, rip de les." Of "Rip mijn haar vandaag."

2. idk, I don't know, ik weet het niet: in tekst/op socials: idk.

"Dude, idk, hoe moet ik dat nu weten."

3. ewa drerrie: hé gast, "Ewa drerrie! Hoe gaat het met jou?"

4. yeet: Joepie! Was het tienerwoord 2019. "Morgen geen school. Yeet!"

5. viben: Dansen, overeenkomen, leuk sfeertje. "Ik ga lekker viben op de muziek." Of "Ik ga naar het skatepark om te viben met m'n vrienden."



Stemmen kan via Karrewiet.be en de Ketnet-app. De stemming wordt afgesloten op zondagavond 13 december om 18 uur.

Bekijk hier een bijhorende reportage van "Karrewiet" (en lees voort onder de video):