Vilvoorde vraagt hulp van Defensie na corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Stichel in Koningslo

"Het coronavirus slaat weer erg toe in een van onze woonzorgcentra, deze keer in De Stichel in Koningslo. Daar is een acute nood en dus zoeken we steun richting Defensie. Ik heb de vraag gesteld of er mensen zijn die kunnen helpen", vertelt burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde (SP.A). "Maar twee weken geleden zaten we met hetzelfde probleem wat verderop in de stad, in het woonzorgcentrum Rietdijk. Vandaag springen mensen van Defensie daar nog altijd bij. Dus ik weet niet of Defensie nog voldoende mensen kan sturen."