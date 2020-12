Vleesindustrie, virussen en de vrije markt

Diep verborgen in een van de vele recente artikels over de vleesindustrie stond een zin die het begin van een antwoord zou kunnen zijn. Een milieuactivist somde eerst een lange lijst problemen met mega-stallen op, om vervolgens langs zijn neus weg op te merken dat er op zich niets mis is met de vrijemarktwerking.

Met alle respect, maar is dat wel waar? Is er niets mis met een na millennia aan economische systemen pas vrij recent als normaal beschouwd systeem dat mens en natuur almaar meer uitknijpt ten behoeve van een steeds kleinere groep die steeds grotere schade aanricht? Is er niets mis met ons planetaire huishouden als het behouden van een relatief stabiel klimaat, gezonde bodem, proper water en voldoende zuurstof in de atmosfeer handelsbarrières zijn die best weggewerkt worden? Is er niets mis met een systeem dat eeuwig wil blijven groeien, met eeuwig groeiende productie, eeuwig groeiende consumptie en als “neveneffect” een ondermijning van de voorwaarden om een goed leven te kunnen lijden?