Vorige maand was wereldwijd de warmste novembermaand ooit gemeten, Europa beleefde absolute recordherfst

In grote delen van de wereld was het warmer dan normaal in november. Noorwegen bijvoorbeeld evenaarde de warmste november ooit, en ook Zweden en Finland hadden een warme november. De opwarming gaat nu eenmaal sneller in de koudste gebieden. Zo is ook de rode zone in de Alpen te interpreteren.

Uitzonderlijk warm was het ook in grote delen van Siberië en Alaska, en op het Tibetaanse plateau. In de Verenigde Staten beleven de staten Arizona, New Mexico en Florida een bijzonder warm jaar: het gemiddelde van januari tot oktober was het hoogste tot nu toe. Het globale record komt er ondanks het fenomeen van La Niña, dat in grote delen van de oostelijke Stille Oceaan voor verkoeling zorgt.

De wereldwijde temperatuursafwijkingen voor de maand november zijn duidelijk te zien op onderstaande kaart van Copernicus (blauw betekent onder het gemiddelde, hoe roder, hoe warmer).