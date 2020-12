VS blijven grootste wapenproducent van de wereld

De wereldwijde uitgaven voor wapens en defensiemateriaal bleef het afgelopen jaar groeien. Het internationale vredesonderzoeksinstituut Sipri raamt de totale omzet van de 25 grootste defensiebedrijven in 2019 op 361 miljard dollar (bijna 300 miljard euro). Dat is 8,5 procent meer dan een jaar eerder, zo staat in het rapport dat vannacht in Stockholm werd vrijgegeven.

De belangrijkste wapenhandelaar blijft veruit de Verenigde Staten. De twaalf Amerikaanse bedrijven die in de ranglijst zijn opgenomen, vertegenwoordigen 61 procent van de omzet wereldwijd. De vijf grootste wapenfabrikanten, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon en General Dynamics, hadden een omzet van 166 miljard dollar (zo'n 136 miljard euro).

China volgt op de tweede plaats in de wereldwijde wapenhandel met 16 procent. De vier door Sipri genoteerde Chinese bedrijven zagen hun omzet toenemen met 4,8 procent in één jaar. Rusland staat op de derde plaats op de wereldranglijst met een aandeel van 3,9 procent. De export is voor Russische wapenproducenten door de sancties als gevolg van het Oekraïne-conflict en de bezetting van het Krim-schiereiland beperkt.

De zes grootste West-Europese defensiebedrijven waren samen goed voor 18 procent van de wapenverkoop. Het grootste Duitse wapenbedrijf Rheinmetall zag zijn omzet met 4 procent stijgen tot 3,9 miljard dollar (3,2 miljard euro).