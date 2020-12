Waar blijven de Chinese coronavaccins?

Aan het begin van deze zomer zaten minstens 3 Chinese vaccins al in testfase 3. Hinderpaal was wel dat het coronavirus op dat moment al bijna verdwenen was in China, zodat de testen niet efficiënt waren. Maar Chinese farmareuzen als Sinovac en Sinopharm weken uit naar het buitenland, naar Indonesië en Brazilië bijvoorbeeld. Op dit moment zitten 5 Chinese vaccins in die laatste testfase.