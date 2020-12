Je klikt beter niet op de bovenste advertentie, maar waarom verwijdert Google die dan niet gewoon?

Het is een probleem dat "De Inspecteur" op Radio 2 al jaren aanklaagt. Malafide slotenmakers of loodgieters die via Google adverteren. Wanneer je in nood op zoek gaat naar zo'n bedrijf, verschijnen zij bovenaan de zoekresultaten van Google. Zij betalen Google om hun advertentie bovenaan te laten zien. Maar het gaat vaak over oplichters die tot 1.000 euro vragen voor hun diensten.

Vorige week bracht ook het Eén-programma "Factcheckers" het probleem onder de aandacht. Daarop lliet staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) ons weten dat ze aan tafel gaat zitten met de slotenmakers, de economische inspectie én met Google.

Samen voor een veiliger en beter internet

Volgens Michiel Sallaets van Google is het een goed idee om samen aan tafel te gaan zitten. "We juichen het initiatief van de staatssecretaris zeker toe. We willen graag samenzitten om te bekijken hoe we een veiliger en beter internet kunnen creëren voor iedereen. Google neemt graag haar verantwoordelijkheid."

Maar volgens Sallaets is het niet zo simpel als het lijkt. "Het is moeilijk optreden tegen dit soort malafide praktijken. Voor mensen met slechte bedoelingen is het internet het wilde westen. Maar wij willen uiteraard vermijden dat ze Google misbruiken voor hun advertenties.

"We doen wat we kunnen"

"De Inspecteur" klaagt al jaren over advertenties van oplichters via zoekplatformen. Waarom onderneemt Google niet meer om dit soort reclame te verwijderen? "We doen al veel. Elk jaar weigeren we 2,7 miljoen slechte advertenties nog vóór ze online komen. Dat zijn er 100 per seconde." Google doet dit enerzijds manueel: medewerkers die advertenties bekijken en evalueren. Anderzijds maken ze ook gebruik van machine learning waardoor advertenties automatisch geschrapt worden.

"We blokkeren allerlei soorten advertenties. Bijvoorbeeld van mensen die illegale producten of namaak willen verkopen. Maar zeker ook advertenties van malafide slotenmakers," verzekert Sallaets.

Daarnaast kan je als gebruiker ook zelf slechte advertenties rapporteren. Dat kan via deze link.

"Hoe beter de advertenties, hoe beter voor Google"

Zoekplatformen zoals Google verdienen geld aan advertenties. Zowel aan de reclame van goede bedrijven, als aan die van oplichters. Maar toch heeft ook Google baat bij het weren van malafide bedrijven. "We willen onze klanten kunnen verbinden met goede bedrijven. Dus is het belangrijk dat malafide advertenties niet verschijnen. Dat schaadt het vertrouwen van zowel gebruikers als adverteerders. We hebben meer baat bij goede adverteerders."