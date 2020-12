Werken aan reïntegratie: tijdens of na detentie?

De hoge recidivecijfers tonen volgens Rudy Van de Voorde aan dat het huidige gevangenissysteem kennelijk weinig betrouwbare informatie oplevert over het toekomstig gedrag van de ex-gedetineerde. Op basis van die weinig betrouwbare informatie, die we verzamelen in de geforceerde omgeving van de gevangenis, beslissen we of iemand al dan niet vervroegd in vrijheid kan worden gesteld, en dat blijkt vaak te leiden tot ongegronde beslissingen.

Werken aan de reïntegratie in onze samenleving kan volgens Rudy Van de Voorde niet in de gevangenis, maar moet buiten gebeuren na het verblijf in de gevangenis. Daarom stelt de directeur-generaal van het Gevangeniswezen een radicale hervorming voor van de gevangenisstraf. Hij wil de vrijheidsstraf opsplitsen in twee delen; “een deel dat moet uitgezeten worden in de gevangenis, de traditionele gevangenisstraf of vrijheidsstraf dus, en een deel daarbuiten, in de vorm van vrijheidsbeperking met verplichte begeleiding door de justitiehuizen”. Aldus Rudy Van de Voorde. Op die manier zou reïntegratie en herstel van toegebrachte schade echt deel gaan uitmaken van de vrijheidsstraf.