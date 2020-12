Wetenschappers vinden eitjes van exotische tijgermug op snelwegparking in Namen

Het ITG houdt de verspreiding van exotische steekmuggen in ons land al jaren in het oog, sinds 2017 in het kader van het MEMO-project ("Monitoring van Exotische Steekmuggen in België"). In dat project werkt het ITG onder meer samen met de verschillende overheden in ons land. Die worden van elke vondst van tijgermuggen onmiddellijk op de hoogte gebracht, zodat ze snel kunnen overgaan tot bestrijding.