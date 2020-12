Woonzorgcentrum De Gerda in Sint-Niklaas gebruikt als eerste een 'ontsmettingscel' voor zorgmateriaal

In ziekenhuizen en woonzorgcentra is hygiëne en bescherming tegen zorginfecties een topprioriteit, zeker in deze coronatijden. Daarom kocht Zorgpunt Waasland vorig jaar speciale toestellen aan, die in een mum van tijd een kamer ontsmetten door er waterstofperoxide (H2O2) te vernevelen.

8 op de 10 ziekenhuizen gebruiken deze toestellen al, maar in woonzorgcentra zijn ze nog niet volledig ingeburgerd. Als eerste woonzorgcentrum in de Benelux, beschikt woonzorgcentrum De Gerda sinds kort zelfs over een decontaminatiecel, een ontsmettingscel waar je het zorgmateriaal in plaatst en er volledig ontsmet terug uithaalt, eveneens door waterstofperoxide te vernevelen. “Met de ontsmettingstoestellen kunnen we onze medewerkers een extra veilige werkomgeving aanbieden en onze bewoners en bezoekers nog beter beschermen”, aldus Tjeu van Diessen, algemeen directeur.