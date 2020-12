Woonzorgcentrum Hogevijf krijgt dementievriendelijke natuuroase

Ook de stad Hasselt komt tussen, en investeert er 32.467,83 euro bovenop. “We beklemtonen hiermee nogmaals onze voortrekkersrol al dementievriendelijke stad”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). Chantal Grauwels, dementie-expert in woonzorgcentrum Hogevijf valt de trotse burgemeester bij. “De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we nog meer zijn gaan nadenken over hoe we tegemoet kunnen komen aan de noden van onze bewoners. Mensen met dementie bloeien open bij extra buitenruimte, zodat hun zintuigen ten volle geprikkeld kunnen worden.”

Chantal Grauwels beklemtoont dat iedereen welkom is in de tuin. “Zowel bewoners, bezoekers als buurtbewoners mogen meegenieten van de tuin op de Campus Stadspark, die grenst aan de gespecialiseerde afdeling voor personen met dementie. Welke ingrepen concreet zullen plaatsvinden? Het groot en afgeschermd dakterras zal omgetoverd worden tot een dementievriendelijke daktuin. Daarnaast wordt het wandelpad dat zich uitstrekt over de volledige campus stevig aangepakt. Binnenkort kunnen de bewoners en hun bezoekers tot rust komen in dit nieuw ingerichte park.”

Minister Demir voorziet ook drie andere projecten in Limburg van een subsidie. Zo zullen ook de binnenplaats van de gevangenis van Hasselt, de jongerenwerking Pieter Simenon Lommel en de verbinding met de Dommelvallei in Peer worden vergroend.