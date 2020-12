Zalando-topman zet stap opzij voor carrière echtgenote: "Ik wil meer tijd besteden aan mijn groeiende gezin"

"Mijn vrouw en ik hebben afgesproken dat haar professionele ambities de komende jaren voorrang krijgen, schrijft de 38-jarige Ruben Ritter in een verklaring. "Ik wil meer tijd besteden aan mijn groeiend gezin. Na meer dan 11 geweldige jaren waarin Zalando mijn prioriteit was, voel ik dat het tijd is om mijn leven een nieuwe wending te geven."



Over de professionele ambities van de vrouw werd geen verdere informatie gegeven. Ritter blijft nog aan tot de volgende algemene vergadering in mei 2021.