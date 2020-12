Zaventem investeert 1,4 miljoen euro in nieuwe chirolokalen.

"We vinden het belangrijk om te investeren in jeugdinfrastructuur, zeker in deze coronatijden", zegt de schepen. "En we hebben al veel geïnvesteerd. De scouts in Zaventem bijvoorbeeld hebben ook al een nieuw lokaal gekregen. De werken voor het nieuwe gebouw in Sterrebeek starten in het voorjaar van 2021, en zouden tegen het einde van dat jaar klaar moeten zijn."