Kommil Foo maakt nieuwjaarslied voor Gent: "2020 was geen topjaar, 2021 kan alleen maar beter"

Een nieuwjaarslied schrijven "samen" met 250.000 Gentenaars wordt een uitdaging. En al zeker omdat het ook een soort kerstnummer moet worden. Nummers schrijven in kerstsfeer is iets dat de broers normaliter niet doen. Maar het is een uitdaging die Mich en Raf niet uit de weg gaan: "We gaan ervoor om een lied te maken dat echt van ons, Kommil Foo is, maar ook van de Gentenaars."