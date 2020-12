Zone 30 zit in de lift: "Werkt goed mits extra maatregelen en controle"

Peer en Zutendaal zijn met hun zone 30 in de dorpskern koplopers. In beide gemeenten geldt een zone 30 in het centrum, in combinatie met een fietsstraat, of meerdere fietsstraten. "We hebben al een poosje terug de aanzet gegeven, maar telkens in combinatie met andere maatregelen", zegt burgemeester Steven Mathei (CD&V) van Peer. "In het centrum is dat gecombineerd met een fietsstraat, en is ook de inrichting van het centrum daarop afgestemd, en is er ook een trajectcontrole om te kijken of die snelheid wordt gerespecteerd. En we zien dat de snelheid sinds die maatregelen, een stuk naar beneden is gegaan. Het is verkeersveiliger, maar je moet een goede inrichting en een zekere controle hebben."