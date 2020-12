Zwitserland heeft geen haast met coronavaccin: "Paar maanden langer wachten is voorzorgsmaatregel" 

Zwitserland heeft deals gesloten met vaccinmakers Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca voor in totaal 13 miljoen doses. Na goedkeuring hopen de autoriteiten 70.000 mensen per dag te kunnen inenten. "We zijn niet bang dat we niet genoeg doses zullen hebben in Zwitserland", zegt Siegrist. De verwachting is dat iedereen die een vaccin wil, dat midden 2021 zal hebben gekregen.