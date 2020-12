90-jarige Margaret krijgt eerste coronavaccin in Verenigd Koninkrijk: "Beste cadeau dat ik kon wensen"

Margaret Keenan (90) is de eerste Britse die vanochtend werd ingeënt tegen het coronavirus met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Keenan is afkomstig van Enniskillen in Noord-Ierland en verblijft in het University Hospital in Coventry (Engeland), waar ze haar prik kreeg.

"Ik voel mij zo vereerd dat ik de eerste persoon ben die gevaccineerd wordt tegen COVID-19", reageerde Keenan, die volgende week 91 jaar wordt. "Het is het beste vervroegde verjaardagsgeschenk dat ik mezelf kon toewensen. Want dit betekent dat ik eindelijk kan beginnen uitkijken naar tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden in het nieuwe jaar, nadat ik het grootste deel van dit jaar in mijn eentje heb doorgebracht."