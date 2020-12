Aanslagen Christchurch: onderzoek vindt fouten, maar niets had bloedbad kunnen voorkomen

In Nieuw-Zeeland heeft het onderzoek naar de rechts-extremistische aanslagen op twee moskeeën in Christchurch vorig jaar aan het licht gebracht dat er wel degelijk verschillende fouten zijn gebeurd. Maar de conclusie van het onderzoek is dat niets deze zeer tragische gebeurtenis had kunnen voorkomen.

Het onderzoek startte nadat de dader, de 28-jarige Brenton Tarrant, vorig jaar in maart de aanslagen had gepleegd. Hij trok naar twee moskeeën in Christchurch en begon er tijdens het druk bijgewoonde vrijdaggebed in het wilde weg te schieten. 51 mensen verloren het leven.