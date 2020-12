Aarschot schrapt ook volgend jaar terrastaks: "Horecazaak spaart tot enkele honderden euro uit"

De horecazaken in Aarschot zullen ook volgend jaar geen terrasbelasting moeten betalen. Cafés en restaurants mogen in 2021 ook opnieuw uitgebreide zomerterrassen plaatsen. De maatregelen zijn een symbolische steun van het stadsbestuur, in ruil voor de gedwongen sluiting door corona. Ze leveren de horecazaken met een terras een besparing op, die tot enkele honderden euro kan oplopen.

Schepen van economie Bert Van der Auwera: "Het is onduidelijk waneer en hoe de horeca opnieuw zal open gaan. Het is eigenlijk wel heel belangrijk om de horeca wat ademruimte te geven. Daarom beslissen we dat nu al. Daar waar het mogelijk is mogen de cafés en restaurants hun terras ook weer uitbreiden, we weten immers ook niet wat de zomer zal brengen."