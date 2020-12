AB Inbev zet elektrische vrachtwagens in voor bierleveringen: "Beginnen in Leuven en Brussel"

Een supermarkt in Leuven kreeg vanmorgen een primeur: de eerste bierlevering met een elektrische truck van AB Inbev. Zodra de cafés weer open kunnen gaan, wil de bierbrouwer vanuit zijn vestiging in Leuven de horecazaken in eigen stad en in Brussel met elektrische vrachtwagens beginnen bevoorraden. Daarna wenken bestemmingen verder van de brouwerij.