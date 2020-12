België moet volgend jaar ruim 43 miljard euro lenen, bijna 8 miljard euro minder dan verwacht

Exact 43,61 miljard euro: dat is het bedrag dat het Agentschap van de Schuld in heel 2021 wil ophalen, bijvoorbeeld via overheidsobligaties. Dat is bijna 8 miljard euro minder dan verwacht. Van het bedrag is 22,77 miljard euro nodig om het begrotingstekort te financieren. In coronajaar 2020 ligt de financieringsbehoefte bijna 8 miljard of ruim 15 procent hoger.