Al voor meer dan 2 miljoen euro opgelicht via internet in politiezone LRH: “Doe zo snel mogelijk aangifte”

Vorige week is een man uit Hasselt via internet het slachtoffer geworden van oplichters. Jessica Vandebeek van politie LRH : “Hij had een sms ontvangen van de FOD Financiën met de mededeling dat hij nog een openstaande schuld had, die hij dringend moest betalen. Het ging om een klein bedrag, maar toen hij op de link klikte was hij plots 1.811 euro kwijt.” Mensen krijgen wel vaker boodschappen via mail, sms en whatsapp waar hen gevraagd wordt op een link te klikken en hun bankgegevens in te voeren. De kans is groot dat de rekening dan wordt geplunderd.