300 personeelsleden van Limburgse politiezone LRH worden getest op corona

De politiezone heeft nu beslist dat alle personeelsleden getest moeten worden. Dorien Baens van LRH: "De besmettingen hebben wel degelijk op onze werkvloer plaatsgevonden. Dat doet ons vermoeden dat het binnen ons politiecommissariaat aan het circuleren is." Het testen van het volledige personeelsbestand is een hele operatie. De politiezone bedekt een groot gebied met Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven. "We zijn toch met een 300-tal personeelsleden die de komende drie dagen in het commissariaat getest zullen worden." Een arts en verschillende verpleegkundigen zullen de tests afnemen. "We hopen dat de resultaten meevallen", zegt Baens.