Antwerpse City Pirates blij dat amateurclubs in februari weer mogen voetballen: “We zien opnieuw een glimlach op de gezichten van onze jongeren”

Goed nieuws dus voor heel wat amateurvoetbalploegen, ook voor City Pirates. Dat is een amateurploeg, maar ook een sociaal project waar meer dan 1.200 jeugdspelers uit kansarme wijken bij betrokken zijn. “Dit is heel fijn nieuws”, zegt voorzitter Michel Pradolini. “We zijn blij dat de jongeren weer in actie kunnen schieten, elkaar kunnen ontmoeten en vriendschappen kunnen smeden. Het competitieve doet er niet toe.”

De leden van City Pirates weten wel nog niet onder welke condities ze mogen opstarten. “Dat is niet belangrijk. We gaan weer kunnen samenkomen en een sport beoefenen. We zien eindelijk terug een glimlach op de gezichten van onze jongeren.”