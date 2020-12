Antwerpse kathedraal stevent af op verlies van bijna 1 miljoen euro: "Amper toeristen door corona"

De sluiting van de Antwerpse kathedraal is voor de katholieke gelovigen extra voelbaar in deze adventsperiode. "Kerstmis is voor ons een heel belangrijke periode. Maar jammer genoeg kost het ons meer geld aan verwarming en dergelijke om de kerk te openen dan om ze gesloten te houden", zegt directeur Devos. "Voor het eerst sinds mensenheugnis zal er geen nachtmis zijn op 24 december. De hoogmis op Kerstdag zullen we wel streamen."

Toch is er een klein lichtpuntje verklapt de kathedraaldirecteur. "Ik mag er niet te veel reclame over maken maar vanaf deze vrijdag gaan we toch beperkt de deuren openen. Tussen half twee en half vier 's middags mogen mensen per twee langs de kersttal passeren en een kaarsje branden. Dat is in een heel klein deeltje achteraan de kerk. Een kathedraalbezoek of misvieringen bijwonen kan helaas niet", besluit Christian Devos op Radio 2 Antwerpen.