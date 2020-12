Asbest wordt nog altijd onveilig verwijderd: "Ik slaap al een maand slecht"

Drie jaar nadat "Pano" in een reportage onthulde dat asbest in ons land niet veilig wordt verwijderd, blijkt dat nog altijd een probleem. Dat kon VRT NWS vaststellen. Asbest werd tot 2001 gebruikt in allerhande bouwmaterialen, maar is levensgevaarlijk, want kankerverwekkend. Tegen 2040 moet heel Vlaanderen "asbestveilig" zijn. Maar asbest verwijderen verloopt niet altijd veilig, zien wij ook vandaag.