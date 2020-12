Ook België heeft nu een "mysterieuze monoliet", in een aardappelveld in Baasrode: "Voor mij is het een stomme paal"

Monolieten zijn hot de laatste tijd. De eerste verscheen vorige maand in de woestijn in het Amerikaanse Utah. Later volgden exemplaren op een heuvel in Californië, in een natuurgebied in Friesland in Nederland, in de Roemeense stad Piatra Neamt en op het Engelse eiland Wight.

Nu is er dus ook in ons land een zilveren "monoliet". Het gevaarte staat in een aardappelveld in Baasrode, bij Dendermonde. Waarschijnlijk is het er maandagnacht gezet. Het is er het raden naar wie het er gezet heeft, waarom en hoe lang het er zal staan. Want de andere monolieten verdwenen telkens na een paar dagen al, op even mysterieuze wijze als ze verschenen waren. Van de verdwijning van de monoliet in Utah zijn wel beelden opgedoken. Daar zouden 4 mannen in het midden van de nacht het voorwerp hebben afgebroken en meegenomen.