Boomstammen moeten quads en 4x4-voertuigen uit natuurgebied Brechtse Heide weren

Het gemeentebestuur van Schilde besliste nu om maatregelen te nemen om de voertuigen te weren. “We gaan proberen op een zo natuurlijk mogelijke wijze de ingangen voor de voortuigen te blokkeren. In eerste instantie doen we dat met natuurlijke ingrepen. Zo zullen we verschillende boomstammen leggen om de voertuigen te verhinderen.”

De maatregelen worden dit weekend genomen. Het natuurgebied strekt zich naast Schilde ook uit over andere gemeenten zoals Brecht, Malle en Zoersel. Het gemeentebestuur zal nu ook met deze gemeenten contact opnemen om te kijken of zij ook last ondervinden en hen aanmoedigen maatregelen te treffen indien die nodig zijn.