Brandweer wil extra druk op zorgsector tijdens komende feestdagen vermijden: “Wees voorzichtig met fondue en gourmet”

Er is één gouden regel die de brandweer benadrukt. "Wie bakt, blijft beter nuchter. Zo vermijd je heel wat risico's." Kinderen zelf laten bakken is al helemaal af te raden. Ook de plaats waar het fondue- of gourmettoestel staat, moet veilig zijn. "Vermijd een papieren tafelkleed, hou servetten en bloemstukjes met droge stukjes kerstboom uit de buurt. Plaats je stel in een schaal met ophoging aan de zijkant om opspattende of druppende olie op te vangen en zet het hele setje in het midden van de tafel zodat kinderen er niet aan trekken."