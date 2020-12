Man uit Heule schrijft brief naar premier: "Kan je voor kerst uitzondering maken voor mensen in moeilijke situaties?"

In de brief aan premier Alexander De Croo geeft hij aan dat hij de maatregelen steunt en opvolgt. Maar voor Claude en zijn stiefzoon wordt het een zeer emotioneel beladen kerstperiode. Volgens de maatregelen mogen zij één persoon ontvangen, hun knuffelcontact. “Ik had er graag een van mijn dochters bij gehad op kerstavond. Maar zij mag haar partner dan niet meenemen. Mijn stiefzoon en ik vormen een gezin en zijn geen alleenstaanden. Wij mogen dus geen 2 personen ontvangen. Ik zie echt het nut van die maatregel niet in, want als zij alleen zou komen, kruipt ze ’s avonds toch bij hem in bed.”