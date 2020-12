Camping Vaccin

Des avonds was de Aesculaapstraat amper nog betreedbaar, zoveel tenten en campers stonden er ordeloos opgesteld. Het publiek was ook veranderd. De 65-plussers waartoe Firmin en ik behoren, waren inmiddels in de minderheid. De twintigers en de dertigers die normaliter tot aan de zomer zouden moeten wachten op het vaccin – maar daar geen zin in hadden-, vormden het gros van de kampeerders.

De sfeer veranderde. De pintjes maakten plaats voor buisjes lachgas. De volksliederen die wij bij het vuur zongen werden overstemd door luide rap en hiphop. Er werd ruzie gemaakt over de volgorde van aankomst. Firmin en ik moesten onze koppositie welhaast manu militari verdedigen, ik met een stevige knuppel, Firmin met zijn loodjesgeweer. Ik was stiekem blij dat hij er toch bij was.